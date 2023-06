Am Donnerstag, 22. Juni, bleibt die Stadtverwaltung Speyer geschlossen. Wie sie mitteilt, sind an diesem Tag sämtliche Dienststellen aufgrund des diesjährigen Betriebsausflugs nicht erreichbar. Die mehr als 1000 Mitarbeiter steuern verschiedene Ziele an. Die eintägige Schließung betrifft demnach auch die Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße, das Standesamt, die Volkshochschule, die Stadtbibliothek sowie die Tourist-Information. Die Kitas in städtischer Trägerschaft seien an diesem Tag ebenfalls geschlossen – mit Ausnahme der Kita Schatzinsel, die ihren Betriebsausflug am Freitag, 23. Juni, unternehme. Der Abfallwirtschaftshof der Entsorgungsbetriebe (EBS) an der Kläranlage sei hingegen zu den üblichen Zeiten offen.