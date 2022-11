„Riesige Probleme mit den Radwegen und Radfahrern“, sieht Karl-Heinz Hepper, ehrenamtlicher Fahrradbeauftragter der Stadt. „Den Radverkehr hatte man in den vergangenen Jahren fast völlig ignoriert“, betont Hepper in seinem Jahresbericht, den er dem Stadtrat vorgelegt hat. Zeitgleich habe der Radverkehr aber zugenommen, sodass es immer häufiger zu Konflikten komme. Viele Radwege seien nur einen Meter breit, zum Überholen wären aber 1,80 Meter erforderlich.

Er habe viele Beschwerden von Bürgern erhalten, so Hepper. Die meisten beträfen die vor einigen Jahren umgebaute Kreuzung Iggelheimer Straße/Landwehrstraße, die bei Radlern Unzufriedenheit stifte. Die ersten von der Stadt eingerichteten Fahrradstraßen mit Vorrang für Radler unter anderem in Mühlturm- und Vincentiusstraße hätte er sich „etwas anders vorgestellt“, sagt er: „Radfahrer werden beschimpft, bedrängt und angepöbelt.“ Der städtische Beauftragte ist aber auch unzufrieden mit dem Verhalten vieler Radfahrer, die ohne Licht oder mit Smartphone in der Hand unterwegs seien und Verkehrszeichen nicht beachteten. „Viele Radfahrer verstehen die Verkehrsgesetze nicht“, so Hepper.