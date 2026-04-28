In Speyer-Süd findet am Samstag, 9. Mai, ein Stadtteilfest auf dem „Platz der Stadt Ravenna und Platz der Kinderrechte“ statt.

Ab 14 Uhr eröffnet die Katholische Kita St. Markus ihr Kindergartenfest, ab 17 Uhr übernimmt der Stadtteilverein Speyer-Süd, der sein zehnjähriges Bestehen mit einem kurzen Rückblick markiert.

Das Nachmittagsprogramm der Kita umfasst unter anderem ein Karussell, Soccer-Dart und Mitmachangebote. Parallel informieren Stände über Beratungsangebote und Entwicklungen im Stadtteil.

„In den letzten zehn Jahren ist hier in Speyer-Süd so viel zusammengewachsen“, freut sich der zweite Vorsitzende des Stadtteilvereins , Dieter Ludwig. „Dieses Jubiläum ist für uns nicht nur ein Rückblick auf Erreichtes, sondern vor allem ein Fest für die Menschen, die unseren Stadtteil so lebendig machen. Ab 18 Uhr werden am Glücksrad Verzehrgutscheine ausgegeben, anschließend spielt die Band „akustik-element“ mit einem Programm von Klassikern der sechziger Jahre bis heute.

Für die Verpflegung am Abend sind Grillangebote mit Fleisch-, Geflügel- und vegetarischen Varianten angekündigt. Die Veranstalter bitten aus Umweltschutzgründen darum, eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen.