Die Stadtverwaltung hat mit Bedauern darauf reagiert, „dass sich ehrenamtlich Engagierte im Bereich des Tierschutzes zurückgezogen haben“. Dies hat nun Stadtsprecherin Janine Friedmann mitgeteilt: „Auch künftig ist die Stadt offen für einen konstruktiven Austausch und eine Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Engagierten.“

Zuvor hatten die Mitglieder des hiesigen Stadttaubenprojekts bekanntgegeben, dass sie beim Management der auf mehrere Hundert Tiere geschätzten Speyerer Taubenpopulation nicht mehr mit der Stadt zusammenarbeiten möchten. Als Begründung hatte Rolf Jankowska, Sprecher des Stadttaubenprojekts, angeführt, dass sich trotz zweijähriger Verhandlungen und mehrerer Gespräche beim Taubenschutz in Speyer nichts getan habe. Daher habe man auch die Kooperation bei der Betreuung des städtischen Taubenschlags auf dem Dach des Dienstgebäudes Große Himmelsgasse 10 beendet.

Der Taubenschlag werde weiterhin betreut, betont Friedmann. „Die laufende Versorgung erfolgt durch eine im Gebäude ansässige städtische Mitarbeiterin sowie teilweise durch die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann“, so die Stadtsprecherin: „Der Austausch der Eier gegen Gipseier wird unverändert fortgeführt. Zudem ist eine Fachfirma weiterhin einmal monatlich vor Ort.“ Die Stadt betreibt den Taubenschlag schon länger, da der Austausch von Gelege als effizientestes Mittel zur Geburtenkontrolle gilt. Es sei zudem nach wie vor vorgesehen, dass der Taubenschlag erweitert wird. Laut Friedmann ist „bis dahin die Betreuung sowie die Versorgung der Tiere sichergestellt“.