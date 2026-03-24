Zur Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbands Speyer begrüßte der Vorsitzende Jürgen Kief im Sportpark des FC Speyer 09 22 Vertreter von 41 Vereinen.

Die frühere Vizepräsidenten des Sportbundes Pfalz, Jutta Kopf, befand sich ebenfalls unter ihnen. Kief dankte den Vorständen sowie Vorstandsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit, deren Einsatz in ihren Vereinen, für die Sportstadt Speyer und über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus.

„Die Wucht des Sports ist nicht zu unterschätzen“, merkte der Vorsitzende des SSV an, der dem Sport mehr Bedeutung verschaffen möchte. Was immer wieder beklagt werde, sei die bei Weitem nicht ausreichende Sporthallenkapazität sowie weitere Probleme. Der Sportstättenleitplan als Grundlage für die Entscheidung, ob eine weitere Halle zu bauen ist, sei auf dem besten Weg der Umsetzung.

Kief bittet um Geduld

„Bei diesem Thema brauchen wir eine riesige Geduld“, sagte Kief, der darüber hinaus bei den vorhandenen Hallen Sanierungsbedarf sieht: „Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen über renovierungsbedürftige sanitäre Räume, defekte Basketballkörbe und -netze, Schmutz in den Hallen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.“ Die vorgesehene Sanierung der Sporthalle Ost führe nicht zu einer kompletten Schließung. Ein erster Bau-Abschnitt sei für Mai vorgesehen. Dann gehe es Schritt für Schritt weiter.

Äußerst positive Rückmeldungen habe es zu dem neuen Konzept für die „Nacht des Sports“ gegeben. „Wir haben Erfahrungen gesammelt und werden künftig an der einen oder anderen Stellschraube noch etwas drehen“, so Kief, der auch von zähen Verhandlungen mit sehr gut ausgehandelten Konditionen mit den Stadtwerken zu berichten wusste, denen sich bisher sieben Vereine angeschlossen hätten.

Stadtsportverband feiert

Zum 60-jährigen Bestehen lade der SSV bereits heute zu dem Festakt am Freitag, 24. April, im historischen Ratssaal der Stadt ein. Der stellvertretende Vorsitzende des SSV, Frank Brzoska, berichtete über die Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft der Stadtsportverbände Rheinland-Pfalz in Pirmasens sowie über Unterstützungen durch den Sportbund Pfalz.

Zwei Projekte seien am Laufen: „Bewegung im Park“, gemeint ist der Schützengarten (immer an Donnerstagen um 17 Uhr) und „Bewegung für Kinder im Vorschulalter“ unter der Leitung von Alice Krüger, Sportkreisjugendleiterin. Drei Vereine betreuten acht Kindertagesstätten, der Athletenverein 03, Turn- und Sportverein und Judosportverein. Krüger bat die anwesenden Klubs, sich an diesen Maßnahmen zu beteiligen. Schatzmeister Alfred Zimmermann verwies auf solide Finanzen. „Unsere Organisation steht auf gesunden finanziellen Beinen“, lautete sein Schlusskommentar. Glücklich sei er über die Fortsetzung des Bewegungsprojektes unter Mithilfe mehrerer Geldgeber.