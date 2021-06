Die Sportwelt in Speyer wurde im Jahr 2020 „von der Pandemie-Keule getroffen“, sagte Jürgen Kief, Vorsitzender des Stadtsportverbands (SSV), bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch. Er kritisierte das Verhalten einiger Sportler.

„Leider haben nicht alle Sportler und Sportlerinnen die Vorschriften verstanden und von uns, dem SSV, die Öffnung der Sportstätten verlangt. Doch uns waren wegen der Vorgaben von Bund und Land die Hände gebunden“, sagte Vorsitzender Kief am Mittwochabend in der Jahreshauptversammlung. „Viele Leute haben die Vorschriften für die Hallen missachtet und sich ohne Abstand und ohne Masken dort aufgehalten.“

„War 2019 ein in sportlicher Hinsicht noch normal verlaufendes Jahr, so wurde die Sportwelt 2020 von einer mächtigen Pandemie-Keule getroffen“, berichtete Kief. Wöchentlich, manchmal auch täglich, habe der SSV mit der Stadt Speyer Verbindung aufgenommen und die Nutzung von Sportplätzen und Hallen besprochen, teilte Kief bei der Sitzung mit, die Corona-konform in einem Hangar des Flugsportvereins stattfand. Vertreter von lediglich 13 der 40 dem Verband angeschlossenen Speyerer Vereine waren gekommen.

Finanziell gesichert

Finanziell geht der SSV laut Kief, der in der Sitzung einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt wurde, in eine sichere Zukunft. Schatzmeister Alfred Zimmermann nannte in seiner Bilanz für das vergangene Jahr 11.850 Euro an Einnahmen, denen 9143 Euro Ausgaben gegenüberstünden.

Als besonders Herausforderung für den Stadtsportverband gelten die Special Olympics World Games, die von 17. bis 24. Juni in Berlin ausgetragen werden. Speyer bewirbt sich als Gastgeber-Stadt für eines von 170 Nationenteams bei diesem Turnier.

Neuwahlen

Vorsitzender: Jürgen Kief; Stellvertreter: Frank Brzoska; Schatzmeister: Alfred Zimmermann; Kassenprüfer: Jutta Kopf, Anton Sorg; Schriftführerin: Nadja Bartek; Beisitzer: Anne Helmig, Bärbel Jung, Nicole Kief, Karl-Heinz Hepper, Johannes Gottwald.