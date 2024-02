Nicole Kief vom Stadtsportverband freut sich auf den Ball des Sports am Samstag, 2. März, hat aber auch viel Arbeit damit. Im Interview mit Narin Ugrasaner für die Rubrik „Die stillen Helden“ berichtet sie über ihre Motivation.

Frau Kief, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt beim Stadtsportverband?

Mit meinen Mitstreiterinnen Anne Helmig und Csilla Schanninger organisiere ich den Ball des Sports. Desweiteren ehre ich die sportlich erfolgreichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus unseren Vereinen.

Was ist das Schwierigste daran?

Man will einfach allen gerecht werden, sei es beim Ball oder bei den Ehrungen, in Bezug auf die Musik oder das Catering. Schwierig bei den Ehrungen ist die Terminkoordination, dass alle zu Ehrenden vor Ort sind.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Ein prägendes Erlebnis war es, Teil des Organisationsteam gewesen zu sein, das 2015 die „Special Olympics“-Landesspiele in Speyer ausgerichtet hat. Es waren so viele bewegende Erlebnisse, die ich nicht missen möchte.

Warum machen Sie es gerne?

Weil man zum Beispiel sieht, wie sich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bei den Auszeichnungen freuen, teilweise sogar Tränen in den Augen haben. Da ist man sich sicher, alles richtig gemacht zu haben.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich denke ja. Die Wertschätzung der Arbeit beim Speyerer Stadtsportverband erfährt aber auch unser komplettes Team. Der Austausch mit unseren Vereinen ist immer sehr wichtig. Er ist die Grundlage eines guten Miteinanders.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Ein klares Nein. Da ist mir die Verantwortung zu groß. Außerdem verfüge ich nicht über das große Netzwerk meines Mannes, der Vorsitzender des Stadtsportverbands ist. Da bleibe ich lieber im Hintergrund.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Neben meinen Aufgaben im Allgemeinen sind auch die Sportevents, zu denen wir eingeladen werden, etwas Besonderes. Ob Breitensportler oder Olympiateilnehmer, ob Vorstandsmitglieder, ehrenamtliche Mitarbeiter oder Spitzenathleten: Vor Ort und in Gesprächen bekommt man die Sorgen und Nöte der Beteiligten mit.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger im Ehrenamt?

Ich kann sie nur ermutigen. Die Bandbreite im Ehrenamt, unter anderem im Sport, ist riesig und interessant. Ein Ehrenamt fordert Freizeit und Engagement. Die Menschen lernen aber, Verantwortung zu übernehmen, sich Herausforderungen zu stellen, sich weiterzuentwickeln. Und das Ehrenamt ist ein schöner Ausgleich.

Zur Person

Nicole Kief (58) ist Stationssekretärin im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer. Sie ist seit 2007 im Stadtsportverband ehrenamtlich tätig und Vorstandsmitglied. Zu ihren Hobbys zählen historisches Fechten, Häkeln und Lesen. In ihrer Freizeit wandert sie im Pfälzerwald und in Südtirol, besonders im Martelltal. Sie trifft sich gerne mit Freunden und ihrer Patchwork-Familie mit drei Kindern und vier Enkeln.