Einen Stadtspaziergang zum Thema Leerstand bieten die Vereine Inspeyered und Schöner Wohnsinn am Mittwoch, 28. April, im Speyerer Zentrum an. Treffpunkt für den laut Ankündigung zweistündigen Rundgang ist um 17.30 Uhr am Kaufladen (Ecke Wormser Straße/Große Greifengasse). Es würden verlassene und leerstehenden Orte in der Stadt aufgesucht und Ideen gesucht, um diese aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Schöner Wohnsinn werde unter dem Motto „Platz da: Wir ziehen hier ein!“ außerdem über Möglichkeiten und Chancen berichten, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Speyer auf die Beine zu stellen. Ebenfalls ein Thema: die Schwierigkeiten, hierfür eine passende Immobilie zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: www.inspeyered.de/stadtspaziergang/ wird gebeten.