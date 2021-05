Auf dem Papier erschien es zunächst als einfacher Fall: Ein Beispiel dafür, wie jemand in die Falle zwischen zwei Gesetze geraten kann, die beide gleiche Lebenssachverhalte auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Konsequenzen behandeln. Ein bisschen Kafka vor dem Stadtrechtsausschuss der Stadt Speyer. Es wurde aber kniffliger.

Verhandelt wurde der Widerspruch eines türkisch-kurdischen Speyerers gegen die Ablehnung seines Antrags auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis, verbunden mit der Aufforderung zur Ausreise. Der Mann selbst war nicht anwesend. Er wurde vom Speyerer Rechtsanwalt Matthias Scheller vertreten.

Der Antragsteller war ohne Visum im April 2016 nach Deutschland eingereist und hatte hier wegen seines in der Türkei problematischen Status als Kurde Asyl beantragt. Sein Antrag wurde im Frühjahr 2017 abgelehnt. Er lebte damals in Berlin. Inzwischen hatte er eine junge Kurdin aus Freiburg – sie war auf Urlaub in Berlin – kennengelernt und die beiden hatten sich verliebt. Die streng konservativen Eltern des Mädchens bestanden auf „geordneten Verhältnissen“, das hieß baldige Heirat.

Wohl zu früh, denn die beiden „entliebten“ sich. Das Zusammenleben endete nach fünf Monaten. Inzwischen hat sie die Scheidung beantragt. Die junge Frau hat jedoch einen deutschen Pass. Nach entsprechender juristischer Beratung in Berlin zog der junge Mann seine Klage gegenüber der Ablehnung des Asylantrags zurück, denn sein Bleiberecht nach dem Aufenthaltsgesetz schien ja, als Ehemann einer Deutschen, gesichert. Die Aufenthaltserlaubnis wird demnach jeweils verlängert, so lange die Lebensgemeinschaft fortbesteht. Diese besteht nicht mehr, hat nach Aussage der jungen Frau keine Chance, wieder hergestellt zu werden.

Arbeitgeber wartet auch

Nach diesem Gesetz ist also die Ablehnung der Verlängerung und die Aufforderung zur Ausreise durch die Stadt Speyer logische Folge. Nun gibt es jedoch zur Regelung ähnlicher Sachverhalte auch das Freizügigkeitsgesetz für Unionsbürger. Es wäre anzuwenden, wenn die Ehefrau keinen deutschen Pass hätte, und danach käme es nur auf den Bestand der Ehe an – auch nur auf dem Papier. Ob die beiden zusammenleben, zählt dabei nicht. So kommt es, dass dem Noch-Ehemann ausgerechnet die deutsche Staatsangehörigkeit der Noch-Ehefrau zum Schaden ausschlägt. Im Übrigen hat er, was für eine Integration gebraucht wird: Wohnung, Deutschkenntnisse, und einen Arbeitsvertrag. Sein Arbeitgeber wartet ebenfalls ungeduldig auf einen positiven Bescheid, denn er darf ihn nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht beschäftigen. Da der Mann auch aus allen sozialen Hilfssystemen herausfällt, ist er finanziell allein auf seine hier lebende Familie angewiesen.

Wenn der Stadt also nicht noch etwas einfällt, gibt es nur eine Möglichkeit, und die ist mit Gefahr für Leib und Leben verbunden: zurück in die Türkei und neue Einreise mit Visum.