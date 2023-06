In der Sitzung des Stadtrechtsausschusses am Donnerstag unter Vorsitz von Hanna Bohlender, der Leiterin des Städtischen Rechtsamts, ging es unter anderem um Abschleppgebühren für Fahrzeuge, die im absoluten Halteverbot abgestellt waren. Der Knackpunkt: Die Verbotsschilder waren erst kurz vorher aufgestellt worden.

Bei den drei Widersprüchen gegen Gebührenbescheide der Stadt wegen Parkens im absoluten Halteverbot handelte es sich um temporäre Halteverbote: Sie waren zeitlich begrenzt eingerichtet worden, etwa wegen Baumaßnahmen der Stadt. Ein Fall betraf die Wormser Straße im Januar dieses Jahres. In den beiden anderen Fällen ging es um Fahrzeuge, die jeweils im vergangenen Herbst in der Paul-Egell-Straße abgeschleppt worden waren. Dort hatten temporäre Halteverbote gegolten, als der Verkehr auf der B39 aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet werden musste.

Bei solchen temporären Halteverboten müssen die Schilder gut sichtbar mindestens vier Tage vor Beginn der Maßnahme aufgestellt werden, damit die regelmäßigen Parker sich darauf einrichten können. In einem Fall hätte die Stadtverwaltung gern mehr geholfen: Ein Beschäftigter eines Pflegedienstes war von einer Kollegin wegen eines pflegerischen – nicht medizinischen – Notstandes (in einem anderen Fall hätte sich das Problem so nicht ergeben) um Hilfe gerufen worden.

Stadt kann nur Gebühren erlassen

Er kam dem Ansinnen nach und stellte das Auto wie gewohnt ab, ohne in der Eile und in der Dunkelheit des frühen Abends – es war im Oktober – die neu aufgestellten Schilder zu bemerken. Nachdem der Notstand behoben war, trat der Pfleger beim selben Patienten seine dienstplanmäßige Nachtwache an. So kam er nicht mehr an sein Auto – bis er am späten Abend aus dem Fenster der Wohnung blickte und den Abschleppwagen bemerkte, der gerade sein Fahrzeug aufgeladen hatte.

Rückgängig zu machen war da nichts mehr. Die Stadt kam dem Mann in seinem Widerspruch insoweit entgegen, als sie ihm ihre in Rechnung gestellten Verwaltungsgebühren erließ. Was die Abschleppkosten selbst betraf, ist die Verwaltung ihrerseits an ihren Vertrag mit der Abschleppfirma Höhl gebunden.