Die mehr als 9000 Stimmzettel, die bisher für die Stadtratswahl an Briefwähler verschickt wurden, weisen laut Stadt „Optimierungsbedarf“ auf. Sie könnten dennoch ordnungsgemäß verwendet werden. Für alle, die am Wahlsonntag 9. Juni zur Urne schreiten, werden nun jedoch veränderte Exemplare gedruckt.

Die Stadtverwaltung spricht von einer optischen Anpassung, „um Missverständnissen vorzubeugen“. Diese könnten bei Zwei- oder Dreifachnennungen auftreten, zu denen sich vier von neun Listen entschieden haben: Normalerweise werden in diesen Fällen die Namen der jeweiligen Kandidaten zwei- oder dreimal gedruckt, aber daneben nur drei Kästchen, um Kreuze zu setzen und nicht sechs oder neun. Die entsprechenden Kästchen sind dann optisch in die Länge gezogen. Beim Ratsstimmzettel in der bisherigen Variante wurde darauf verzichtet: Alle Kästchen sind gleichgroß, sodass es bei Zweifachnennungen sechs und bei Dreifachnennungen neun Felder pro Name gibt.

Dennoch kann jeder Bewerber im Höchstfall drei Stimmen bekommen. Somit könnte sich das Missverständnis ergeben, dass Wähler nicht wissen, mit wie vielen Kreuzen sie einen Kandidaten maximal bedenken und wie viele der höchstens 44 Stimmen sie noch verteilen können. Auf den Zetteln für den Sonntag, 9. Juni, wenn erfahrungsgemäß noch gut die Hälfte der Wähler ihre Stimme in den Wahllokalen abgibt, werde das nicht mehr der Fall sein, meldet die Verwaltung. Sie würden derzeit gedruckt. Diese Vorgehensweise sei mit dem Landeswahlleiter abgestimmt worden.

„Ergebnis der Wahl nicht gefährdet“

Annika Roth, Pressesprecherin der Verwaltung, betont, dass „das Ergebnis der Wahl dadurch nicht gefährdet ist“. Es könnten maximal drei Stimmen vergeben werden, was auch auf den Stimmzetteln steht. Roth: „Demnach werden jeweils maximal drei Stimmen gezählt, das heißt drei und mehr Kreuze zählen als drei Kreuze. Da bei Mehrfachnennungen die zwei beziehungsweise drei Personenzeilen zu einer Personennummer zusammengefasst sind, wird deutlich, dass für diese Person nur ein bis drei Kreuze gesetzt werden können.“ Alle rund 800 Wahlhelfer, die bei der Auszählung am 9. und 10. Juni zum Einsatz kämen, würden über diese Regelung informiert und „ein besonderes Augenmerk auf die Auszählung der betreffenden Stimmzettel legen“.

Auf der Ursachensuche ist die Stadt nach intensiver Prüfung zum Schluss gekommen, „dass nach Freigabe des ersten Musterstimmzettels die überzähligen Linien innerhalb des Druckvorgangs entstanden sein müssen“. Die bereits gedruckten ersten Stimmzettel würden für die Briefwahl verwendet. Zusatzkosten von rund 7000 Euro entstünden lediglich für den Druck der angepassten Stimmzettel.