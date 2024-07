Zwei weitere Ratsfraktionen haben nach eigenen Angaben ihre Vorsitzenden im Amt bestätigt. Benjamin Haupt wurde demnach einstimmig als Vorsitzender der nun siebenköpfigen AfD-Fraktion im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter heißt künftig Thomas Schuh, der neu in den Stadtrat eingezogen ist. Auch bei Unabhängig für Speyer (UfS) gibt es Kontinuität an der Spitze. Rosemarie Keller-Mehlem bleibt Fraktionsvorsitzende, Ratskollegin Maria Montero-Muth Stellvertreterin. „Wir freuen uns darauf, uns auch in der neuen Amtsperiode mit unseren sachpolitischen Anliegen und Zielen in die Ratsarbeit einzubringen“, wird Keller-Mehlem zitiert.