Geht es nach dem Willen des Stadtrats, muss die Stadtverwaltung ihre Arbeitsweise bei der Information des Kommunalparlaments und seiner Ausschüsse ändern.

Informationen seitens der Verwaltung würden mitunter zu kurzfristig zur Verfügung gestellt, obwohl sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorlägen, bemängelte Claus Ableiter ( Freie Wähler) bei der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch. In diesen Fällen sei es den Volksvertretern nicht möglich, sich beispielsweise mit Planungsprojekten im Vorfeld der Beratung in den Gremien ausreichend zu beschäftigen. Daher sollten auch Präsentationen, mit denen die Verwaltung einzelne Vorhaben in den Sitzungen erläutere, verschickt werden, sobald dies möglich sei. CDU und Speyerer Wählergruppe (SWG) unterstützten den Vorstoß. Präsentationen erst mit den Protokollen der jeweiligen Sitzung im Ratsinformationssystem zugänglich zu machen, dauere viel zu lange. Daher sollen diese nun bereits am Tag nach der Sitzung ins Ratsinformationssystem hochgeladen werden.

Ableiter beantragte zudem, dass der Copyright-Aufdruck, mit dem die Verwaltung die Unterlagen versehe, künftig entfernt werde. Dies würde die Arbeit mit den Informationen deutlich erleichtern. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) verteidigte das bisherige Vorgehen, vor allem im Hinblick auf die Urheberrechtsvermerke. Diese habe man eingeführt, weil in der Vergangenheit Video-Aufzeichnungen aus Ratssitzungen „verfremdet“ worden seien. Gegen solche Plagiate wolle man eine rechtliche Handhabe haben. Jörg Zehfuß (CDU) indes bezweifelte stark, das öffentliche Unterlagen überhaupt mit einem Copyright versehen werden dürften. Die Mehrheit des Rates schloss sich dieser Auffassung an. Seiler kündigte an, zum Thema Urheberrecht zunächst die Einschätzung des städtischen Rechtsamts einholen zu wollen.