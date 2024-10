Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend zwei Projekte auf den Weg gebracht, die der Bauausschuss schon empfohlen hatte. Demnach kann der Heinrich-Lang-Platz in Speyer-Nord innerhalb von drei Jahren für 556.000 Euro zu einem „urbanen Garten“ umgestaltet werden. Beschlossen sind auch die nächsten Schritte für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan, die die Einrichtung neuer Wohnungen im Industriehof erlauben sollen. Sie werden nun in den kommenden Wochen öffentlich ausgelegt, damit sich Bürger dazu äußern können.

Drei Gegenstimmen für den Bebauungsplan kamen von Cornelia Faust (Linke) und den Freien Wählern. „Mir war es zu schnell“, so Faust. Um sich detailliert genug in die umfangreichen Unterlagen einzuarbeiten, hätte sie mehr Zeit gebraucht. Claus Ableiter (FWS) kritisierte, dass der Plan eine Brücke über den Deich ermögliche, die dem Hochwasserschutzwall möglicherweise zu viele Nutzer zuführe. Diese könnten wiederum die Standsicherheit des Deichs gefährden. Der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco hielt dagegen: „Hochwasserschutz ist bei dem Projekt ein ganz wichtiges Anliegen.“ Stadt und Land wollten 2025 gemeinsam einen Lösungsvorschlag zum Schutz des Deichs vorstellen.