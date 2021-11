Bei der ersten Möglichkeit im vergangenen Jahr hatte sie darauf verzichtet, jetzt beantragt die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) doch eine höhere Besoldung. Die Stadtverwaltung schlägt deshalb eine Einstufung in Besoldungsgruppe B6 vor, der Stadtrat stimmt in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. November (17 Uhr, Großer Saal der Stadthalle) darüber ab. In der Sitzung bringt Seiler auch den Haushaltsplan für das kommende Jahr ein.

Die 2019 ins Amt gekommene Oberbürgermeisterin ist bisher in B5 eingruppiert; frühestens nach zwei Jahren im Amt ist eine Höhergruppierung möglich. B5 ist derzeit mit einem Grundgehaltssatz von 9637,60 Euro in der Landesbesoldungsverordnung ausgewiesen und B6 mit 10.179,34 Euro. Darüber hinaus erhalten hauptamtliche kommunale Wahlbeamte auf Zeit zur Abgeltung des mit ihrem Amt verbundenen besonderen persönlichen Aufwands eine sogenannte Dienstaufwandsentschädigung.