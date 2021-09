„Mobility on Demand“ (MoD) soll Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs in Speyer werden. Den Prüfauftrag der FDP dazu hat der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig befürwortet. Falls umsetzbar, würde in Zukunft ein System mit vielen „Abholstationen“ etabliert, wohin auf Bestellung Autos oder Kleinbusse kommen.

„MoD wird eine Rolle spielen“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zu. Der FDP-Fraktion waren die bisherigen Beteuerungen aus dem Rathaus aber nicht konkret genug, sodass sie das Thema per Ratsbeschluss verankert wissen wollte. Auch die SWG betonte die Notwendigkeit eines solchen Antrags. Alle Ratsmitglieder stimmten zu.

Die Stadtverwaltung soll nun Details prüfen. Es seien noch viele Fragen offen. Laut FDP könnten in Speyer tätige Taxiunternehmen oder andere Anbieter die Autos oder Kleinbusse fahren. Es wurde auf das Beispiel Neustadt verwiesen, wo ein Unternehmen mit dem Namen MoD und weißen Teslas bereits am Start ist. MoD hat eine RHEINPFALZ-Anfrage zu seinem Engagement in Speyer nicht beantwortet.

Mehrere Fragen offen

Axel Wilke (CDU) führte als zu klärende Frage an, ob MoD tagsüber als Ergänzung zu Bus und Bahn eingesetzt würde, um Stadtbereiche abzudecken, für die sich eine eigene Buslinie nicht lohnt, oder ob es um ein eher flächendeckendes Angebot in den Abend- und Nachtstunden ginge. Hier wurde von Bianca Hofmann (FDP) und Inge Trageser-Glaser (SPD) an das Frauen-Nachttaxi erinnert, für das es schon länger eine politische Initiative gibt.

Betont wurden auch die Wechselwirkungen mit dem Stadtbussystem, zu dem in der Sitzung nach Redaktionsschluss ein Beschluss fallen sollte. Sarah Mang-Schäfer (SWG) forderte eine Untersuchung, wie MoD als Zubringer zu den Hauptstrecken eingesetzt werden könnte.