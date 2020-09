Am Donnerstag tagt wieder der Stadtrat Speyer. Die Sitzung könnte kürzer werden als die zuletzt im August, die mit fünfeinhalb Stunden Dauer extrem viel Sitzfleisch erforderte. Unter anderem geht es bei „nur“ 15 Tagesordnungspunkten um die Verlängerung der Freisitzsaison für die Speyerer Gastronomie angesichts von Corona

Die Pandemie setzt auch der Gastronomie stark zu. Die FDP hat den entsprechenden Antrag gestellt, weil sie über diesen Weg eine Möglichkeit sieht, die Branche zu unterstützen.

Diskutiert wird der Antrag der Mehrheitskooperation im Rat aus CDU, Grünen und SWG, die bis Ende des Jahres einen verbindlichen Plan für den Neubau des Tierheims, möglichst auf dem Polygon-Gelände, verlangt. Inzwischen ist das Thema ganz oben angekommen. Erst vor wenigen Tagen war Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) persönlich im Tierheim am Mäuseweg. Die CDU hatte zwei Ortstermine dort.

Sitzbank und Rasenplatz

Die SPD fordert in Anträgen eine Sitzbank an der Bushaltestelle Berliner Platz und eine E-Ladestation mit Carsharing ebenfalls an dem Platz.

Des Weiteren soll sich der Rat mit diversen Bauvorhaben beschäftigen: Ob am St.-Guido-Stifts-Platz ein Kreisel gebaut wird, muss nach Vorberatung im Bauausschuss am Montagabend das Gremium am Donnerstag abschließend entscheiden. Das gilt auch für den Plan, das Großspielfeld am Doppelgymnasium zum Rasenplatz umzubauen. Für die bisherige Kita Cité de France soll ein Kompensationsbau mit Frischküche an der Wittelsbacher Straße errichtet werden.

Dazu soll der Rat den Dienstleistungsauftrag für den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr (AST) bis Ende 2023 verlängern. Die AfD-Fraktion fragt nach „flankierenden Maßnahmen“ zur Prüfung von Sicherheit und Ordnung in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende. Der Fahrradbeauftragte der Stadt, Karl-Heinz Hepper, legt seinen Jahresbericht vor.

Termin

Donnerstag, 24. September, 17 Uhr, Großer Saal der Stadthalle.