Die Mitglieder des Speyerer Stadtrats sollen sich laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihrer nächsten Sitzung am 15. Juli erstmals wieder in Präsenz treffen, „sofern es die Pandemie dann zulässt“. Das sagte die Stadtchefin in der jüngsten Gremiensitzung, die noch als Videokonferenz stattfand. Der Stadtrat hatte im Januar dieses Jahres begonnen, auf digitale Sitzungen umzustellen, weil die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in der Domstadt hoch waren. Bürger konnten die öffentliche Sitzung über den Youtube-Kanal „Gremien Stadt Speyer“ verfolgen. Am 20. Mai wechselten die Mitglieder dann in eine hybride Sitzung: Der Stadtvorstand und die Mitglieder, die lieber in Präsenz tagen wollten, trafen sich in der Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Der Großteil der Stadtratsmitglieder schaltete sich an diesem Abend erneut digital zu. Die jüngste Sitzung am 17. Juni fand laut Stadtverwaltung wegen fehlenden Bedarfs dann erneut ausschließlich digital statt. Wenn die nächste Sitzung am 15. Juli Pandemie-bedingt in Präsenz stattfinden kann, soll erneut die Aula der Verwaltungsuniversität in der Freiherr-vom-Stein-Straße genutzt werden.