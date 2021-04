Bis zu den Herbstferien Mitte Oktober will der Speyerer Stadtrat – soweit es die technische Ausstattung zulässt – in Hybrid-Konferenzen tagen. Ein Teil der Mitglieder kann sich wie bisher über Laptop, PC oder Tablet digital in die Sitzung einklinken. Wer lieber vor Ort dabei sein will, kann in die Aula der Verwaltungshochschule kommen. Sie bietet unter Corona-Auflagen Platz für höchstens 49 Personen. Der Stadtrat hat 44 Mitglieder. Beschlüsse können seit einer Änderung der Gemeindeordnung, die wegen der Pandemie gemacht wurde, in ausschließlich digitalen oder hybriden Sitzungen gefasst werden. Das Land hat die Regelung bis 31. März 2022 verlängert.