Die Ergebnisse zur Stadtratswahl haben sich im Vergleich zum Stand am Montagabend noch einmal leicht verschoben. Die Stadt nennt auf Anfrage den Grund. Große Auswirkungen hat die Verschiebung nicht.

Die Ergebnisse der Speyerer Stadtratswahl haben sich im Vergleich zum Stand am Montagabend noch einmal leicht verändert. Der Grund ist ein Tippfehler bei einer Wahlniederschrift. Große Auswirkungen hat die Verschiebung nicht. Auf der städtischen Internetseite weist das Endergebnis zur Stadtratswahl einen neuen Zeitstempel auf. Demnach ist die letzte Änderung datiert vom Dienstag, 11. Juni, um kurz vor 16 Uhr. Der Grund: „Bei der Überprüfung der Wahlniederschriften ist ein Tippfehler aufgefallen“, heißt es aus der Verwaltung auf Anfrage. Dieser sei entsprechend korrigiert worden, wodurch sich die prozentualen Ergebnisse der Parteien verschoben hätten. Es handle sich nicht um einen Auszählungsfehler.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mutmaßlich passiert ist der Tippfehler in einem Bezirk im Erlich: Dort hatte die UfS bei der Auszählung am Montag laut Internetseite mehr als 30 Prozent der Stimmen eingefahren. Wie hoch der Wert genau war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, da er inzwischen korrigiert ist: Die neu angetretene Wählergruppe kommt demnach in den vier Wahllokalen im Erlich auf 5,4 Prozent, 5,7 Prozent, 7,1 Prozent und 5,8 Prozent der Stimmen. Das wirkt sich auch auf das stadtweite Ergebnis aus: Im Vergleich zu den am Montagabend veröffentlichten Werten liegt die UfS um 0,7 Prozentpunkte niedriger und kommt auf 4,8 Prozent. Sie fällt hinter die FDP (5,4 Prozent, unverändert), die Freien Wähler und die SWG zurück, die mit je 5 Prozent 0,1 Punkte hinzugewinnen. Auch Linke, Grüne, AfD, CDU und SPD weisen leicht verbesserte Werte auf. „Wir freuen uns so oder so. Ziel war der Fraktionsstatus“, sagt UfS-Spitzenkandidatin Rosemarie Keller-Mehlem. Auswirkungen auf die Sitzverteilung hat die Veränderung der Prozente nicht – UfS behält zwei Sitze.

Auch die Wahlbeteiligung wird im Vergleich zum Montag leicht höher angegeben. Sie liegt demnach bei 58,3 Prozent im Vergleich zu 57,6 Prozent. Die Ergebnisse vom Montag basierten auf Schnellmeldungen unmittelbar nach der Auszählung, erklärt die Stadt. Danach würden alle Niederschriften der Wahlvorstände nochmals im Detail vom Wahlamt geprüft, wobei Additionsfehler gefunden und korrigiert würden, bevor das amtliche Endergebnis feststeht. Diese werde bei der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstag, 18. Juni, und bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 4. Juli, festgestellt.