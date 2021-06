Die Zeit der „Hybridsitzungen“ des Stadtrats Speyer ist nach einer Sitzung schon wieder vorbei. Eigentlich war diese Tagungsform Corona-bedingt bis Mitte Oktober vorgesehen: Die Ratsmitglieder hätten sich jeweils entscheiden können, ob sie vor Ort oder digital an den Sitzungen teilnehmen wollen. Als Tagungsstätte war die Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften ausgewählt worden, weil sie größer ist als der Stadtratssitzungssaal und somit die Einhaltung der Abstandsregeln ermöglicht. An der einzigen Ratssitzung dort Ende Mai nahmen außer dem Stadtvorstand jedoch nur wenige Gewählte in Präsenz teil.

Die Verwaltung habe sich deshalb entschieden, vorerst doch wieder reine Digitalsitzungen abzuhalten, so Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage: „Der Bedarf bei Ratsmitgliedern ist überschaubar. Sie sind inzwischen offenbar doch daran gewöhnt und technisch imstande, sich zu Hause in die Sitzungen einzuloggen.“ Wenn der Bedarf größer gewesen wäre, hätte die Verwaltung trotz der höheren Kosten an der Hybrid-Variante festgehalten, betont sie.

Entscheidung bis Sommer

Jetzt werde zumindest bis zur Sommerpause auf digitale Sitzungen gesetzt, so auch bei den nächsten Terminen am Mittwoch (Umweltausschuss) und Donnerstag (Stadtrat), die dann jeweils ab 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Stadt Speyer verfolgt werden könnten. Im vergangenen Jahr gab es zwischenzeitlich auch die Variante, dass der Rat in freiwillig halbierter Besetzung in der Stadthalle getagt hatte. Dieser Tagungsort steht jetzt nicht mehr zur Verfügung, weil dort das Impfzentrum eingerichtet ist.