Mehrheitlich beschlossen haben die Mitglieder des Speyerer Stadtrats in ihrer ersten hybriden Sitzung am Donnerstagabend, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein umlagefinanziertes Bürgerticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu prüfen. „Das ist kein kostenloses Ticket“, stellte Paul Lehr (Linke) bei der Vorstellung des Antrags in der Aula der Uni klar. Es solle „über eine Umlage finanziert werden“ und die Speyerer dazu bewegen, das Auto dem Klima zuliebe öfter stehen zu lassen.

Dass die Linke keine Details zur Finanzierung eines solchen Tickets machte, kritisierte Claus Ableiter (BGS). Er mahnte: „Wir sind nicht Berlin, wir haben nur Busse, und die sind zu den Stoßzeiten bereits voll.“ Bei einer möglichen Steuererhöhung konnte FDP-Mann Mike Oehlmann „nicht mitgehen“. Zudem sei das Ticket in der aktuellen Lage nicht sinnvoll. Zustimmung für den Antrag gab es von den Grünen und der SPD. Luzian Czerny (Grüne) plädierte dafür, auch auf eine bessere Taktung zu achten, Hannah Heller (Grüne) sprach sich für ein gesondertes Ticket für Kinder und Jugendliche aus, die kein Maxx-Ticket hätten.

Mehrheitlich dafür

Bedenken äußerte Sarah Mang-Schäfer (SWG): „Auf den ersten Blick ist das charmant, aber wir bitten, verschiedene Modelle der Finanzierung zu prüfen.“ Bei fünf Nein-Stimmen aus den Lagern von BGS, FDP, Uwe Kübitz und WG Schneider wurde der Antrag beschlossen.