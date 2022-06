Seit 824 Jahren gibt es in Speyer einen Stadtrat. Das damit verbundene Selbstbewusstsein rechtfertigt er immer wieder.

Es gibt sicherlich Kommunalverwaltungen in der Pfalz, die mit „ihrem“ Stadtrat weniger Arbeit haben als die in Speyer. Die Gewählten aus der Domstadt machen Vorschläge und fordern deren schnelle Umsetzung. So soll es sein. Sie nehmen ihr Mandat zur Regelung der öffentlichen Belange ernst.

Allerdings kann die Verwaltung trotz rund 1000 Mitarbeitern nicht immer so schnell vorgehen, wie es die Ideengeber aus neun (!) Gruppen im Rat gerne hätten. Und ohne zu behaupten, dass es in Speyer so wäre, ist es seit jeher auch ein politischer Hebel für Verwaltungschefs, manches zügiger bearbeiten zu lassen und anderes erst einmal auf den Stapel zu legen. Gut also, dass das Rathaus nun darüber informiert, wie weit es jeweils ist.