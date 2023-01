Die Stadt schlägt vor, dass Aufwandsentschädigungen von Stadtratsmitgliedern gekürzt werden, wenn die Gewählten unentschuldigt fehlen. Die Fraktion äußern sich dazu bisher zustimmend.

Jedes gewählte Ratsmitglied sollte seiner Aufgabe gerecht werden oder das Mandat weitergeben, so in einer Sitzung des Ältestenrats die einhellige Meinung der Fraktionen, die sich zu dem Thema äußerten. Der Streichung der Aufwandsentschädigung für betroffene Ratsmitglieder folgte das Gremium. Bisher erhalten auch Mitglieder, die den Sitzungen ohne Entschuldigung fernbleiben, eine monatliche Aufwandsentschädigung von mindestens 200 Euro aus Steuergeldern. Laut Stadtverwaltung soll in Zukunft denjenigen die Entschädigung gestrichen werden, die fortgesetzt unentschuldigt nicht an den schon lange zuvor terminierten Sitzungen teilnehmen.

Den weiteren Vorschlag, den Stadtrats-Sitzungsbeginn auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, verwarf der Ältestenrat mit der Begründung, dass es den meist berufstätigen Mitgliedern nicht möglich sei, ihr politisches Ehrenamt vor 17 Uhr wahrzunehmen. Die Redezeit für Haushaltsredner soll nach dem Willen des Ältestenrats nicht schriftlich begrenzt werden.