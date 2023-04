Die Fraktion Unabhängig für Speyer (UfS) will Speyer ergrünen lassen. Darauf zielen zwei Anträge, die die UfS am Donnerstag in den Stadtrat eingebracht hat. Damit sollte sich die Stadt verpflichten, „wo immer möglich“ im Stadtgebiet Bäume anzupflanzen, vor allem bei Straßenbauprojekten.

Mit dieser Maßnahme solle der sommerlichen Überhitzung des Stadtgebiets begegnet werden. Zudem diene die Beschattung der Gesundheit der Bürger, argumentierte die stellvertretende UfS-Fraktionsvorsitzende und Medizinerin Maria Montero-Muth. Weiterhin kritisierte sie, dass häufig offensichtlich nicht geeignete Baumarten ausgewählt würden, die sich schlecht entwickelten oder sogar nach kurzer Zeit ersetzt werden müssten.

Daher sollten verstärkt Wurzelkammersysteme eingesetzt werden. Diese würden dafür sorgen, dass das Wurzelwerk der neu gesetzten Bäume genug Raum, Luft und Wasser bekomme, so dass die Pflanzen besser gediehen. Die Verwendung solcher Systeme wollte die UfS in der kommunalen Baumschutzsatzung festschreiben.

Wurzelkammersystem kostet rund 12.000 Euro

Von Letzterem riet Robin Nolasco, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, dringend ab. Denn die Baumschutzsatzung binde zwar die öffentliche Hand, aber auch Privatpersonen. Bei Investitionskosten von 12.000 Euro pro Wurzelkammersystem, wie es die Stadt bei zwei Bäumen im Pausenhof der Woogbachschule verwendet habe, sei diese Verpflichtung den Bürgern gegenüber nicht gerechtfertigt. Zudem gelte die Baumschutzsatzung vordringlich der Erhaltung von Bäumen, nicht der Neupflanzung. Nolasco brachte andere technische Lösungen ins Gespräch, die zwar zum Teil aufwendiger seien, aber bei Neubauprojekten wie im Quartier Normand, im Pionier-Quartier und im Industriehof bei Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt werden könnten. Dadurch würden sich allerdings die Kosten erhöhen.

Angesichts eines seit 2016 bestehenden Ratsbeschlusses zum Einsatz von Wurzelkammersystemen durch die Stadt bemängelte Jörg Zehfuß (CDU) ein offensichtliches „Vollzugsdefizit“. Das Thema Stadtgrün soll nun auf Vorschlag der Verwaltung vom Rat nochmals gesondert diskutiert werden.