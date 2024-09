Fast drei Monate nach der Kommunalwahl haben die möglichen Partner für eine Koalition im Speyerer Stadtrat ihre ersten Sondierungsrunden abgeschlossen. Eine feste Zusammenarbeit ist aber auch im Vorfeld der zweiten Ratssitzung am Donnerstag, 5. September, 17 Uhr, noch nicht vereinbart. CDU und SPD haben ihren Willen zur gemeinsamen Suche nach einem erforderlichen dritten Partner bekundet und mit der FDP sowie diese Woche den Grünen darüber gesprochen. Beide Termine seien gut verlaufen. Weitere Gespräche sollten folgen, aber dafür gebe es „keinen Zeitdruck“, wie CDU-Fraktionschef Johannes Kabs auf Anfrage betonte. Mit den Grünen sei es erst einmal ums Kennenlernen gegangen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen war auch die Frage eines möglichen Beigeordnetenpostens für den dritten Partner schon Thema. SPD und CDU wollen in ihrer nächsten Runde beraten, wie sie nun weiter vorgehen und ob es einen Lieblingspartner gibt. Die Grünen haben noch nicht öffentlich erklärt, ob sie gerne in einer Koalition dabei wären. Partei- und Fraktionschefin Jana Dreyer auf Anfrage: „Wir äußern uns dazu noch nicht. Grundsätzlich dürfen wir die Stadtpolitik wegen unseres Wahlergebnisses mitgestalten, sei es in der Opposition oder in einer Zusammenarbeit.“