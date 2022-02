Die Mitglieder des Speyerer Stadtrats haben in ihrer jüngsten Digital-Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich für das neue Stadtbuskonzept gestimmt – allerdings nicht, ohne vorher noch letzte Anregungen zu platzieren. Auch die Obere Langgasse war Thema.

„Das ist ein großes Problem“, sagte die städtische Behindertenbeauftragte Brigitte Mitsch in der Stadtratssitzung. In der Oberen Langgasse seien zwei Altenheime ansässig, deren Bewohner mit dem Bus auf direktem Weg in die Innenstadt kommen müssten und wollten. Mit der Linie 566 – so, wie sie im neuen Stadtbuskonzept vorgesehen ist – funktioniert das aber nicht. Hier biegen die Busse von der Oberen Langgasse direkt zum Hauptbahnhof ab. Wer also von der Oberen Langgasse mit dem Bus an den Postplatz will, muss am Bahnhof umsteigen und wieder zurückfahren.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stellte als Lösung für das Problem in Aussicht, etwa auf den Bürgerbus „oder andere Instrumente“ zurückgreifen zu können, um die Situation der Senioren in der Oberen Langgasse zu erleichtern. Das kam auch bei den Fraktionen an, die viel Lob für das neue Konzept äußerten. Grüne und SWG sahen noch Knackpunkte bei bestimmten Straßen und dem Cura Center. Die SPD wollte wissen, ob die Bushaltestelle am Postplatz vor dem „Flaming Star“ verlegt werden könne, um Rückstaus zu vermeiden. „Wir sind Fans von Angeboten und sehen die Chancen“, fasste FDP-Fraktionsvorsitzender Mike Oehlmann die Meinung der Liberalen zusammen. „Wir haben noch ein bissl was zu diskutieren“; bilanzierte die OB. Grundsätzlich das Konzept annehmen, aber flexibel bleiben und es kontinuierlich anpassen – damit konnten zum Schluss fast alle Ratsmitglieder mitgehen und stimmten bei zwei Enthaltungen für das neue Stadtbuskonzept.