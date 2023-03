Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Speyer wird ein neues Frauenhaus gebaut. Dafür haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend den Weg frei gemacht und einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro für das Bauvorhaben zugesagt, das laut Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) noch in diesem Jahr begonnen werden könnte.

Wie berichtet, ist das derzeitige Frauenhaus in Speyer in einem mangelhaften baulichen Zustand. „Es ist marode, sehr beengt und entspricht nicht den Brandschutzanforderungen“,