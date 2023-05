In der Ratsfraktion der AfD bleibt der dritte Sitz vakant. In der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstagsabend wollte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eigentlich Daniela Schön als Nachrückerin für Claudia Behnecke verpflichten, die ihr Mandat zum 24. Januar niedergelegt hatte. Schön habe „das Mandat konkludent angenommen“, war zuletzt im Amtsblatt zu lesen. In der Ratssitzung teilte Seiler dem Gremium jedoch mit, Schön habe sich bei ihr gemeldet und sie darüber informiert, dass sie nicht mehr Mitglied der AfD sei. Daher könne sie das Mandat nicht annehmen. Zuvor hatten bereits mehrere Kandidaten der AfD, die in der Reihenfolge vor Schön auf der AfD-Vorschlagsliste zur Stadtratswahl gestanden hatten, abgewunken.