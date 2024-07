1373 Stadtradler sind zwischen dem 8. und 28. Juni 275.557 Kilometer durch Speyer und Umgebung geradelt. Damit ist das erklärte Ziel des Stadtradelns zwar nicht erreicht, in diesem Jahr 350.000 Fahrrad-Kilometer zu erradeln. Andere Spitzenwerte sind aber übertroffen worden.

Unter dem Motto „Gemeinsam radeln“ hat die Stadtverwaltung statt des früheren Wettbewerbs einen sozialen Zweck in den Vordergrund der dreiwöchigen Aktion gerückt. 4600 Euro hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an Isabel Estevez, Leiterin des Spielhauses Sarah Lehmann, übergeben. Davon soll die Fahrradwerkstatt des Sara-Lehmann-Hauses profitieren. Nach Angaben von Estevez ist an die Anschaffung von Fahrrad-Werkzeugkästen, straßentauglichen Rädern und Helmen gedacht.

„Nur zwei unserer zwölf Kinder besitzen ein verkehrssicheres Fahrrad“, weist sie auf ein großes Defizit hin. Manche Kinder hätten beispielsweise von der Unterkunft im Birkenweg zum Sara-Lehmann-Haus im Schlangenwühl einen weiten Weg zu bewältigen, berichtet Estevez. Das bedeute Überforderung der Kinder ab sechs Jahren, die die Einrichtung besuchen. Estevez plant mit der Spende ein großes Mobilitätsprojekt, in das auch die Eltern mit eingebunden werden sollen. „Vielleicht beteiligen wir uns dann auch am Stadtradeln“, sagt die Einrichtungsleiterin.

72 Teams haben in Pedale getreten

Dann wären die Sara-Lehmann-Kinder 2025 auch bei der „grünen Kindermeile“ dabei. In diesem Jahr haben Woogbach-Grundschule und Kita Löwenzahn 7173 Kindermeilen geschafft.

72 Teams haben laut Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen beim Stadtradeln regelmäßig in die Pedale getreten. Mit mehr als 32.000 Kilometern stehen 221 Aktive des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums auf Platz eins der Teams, gefolgt vom Pfälzerwald-Verein, der rund 30.000 Kilometer auf sich vereinen konnte. Im „Einzel“ hat Erich Burgdorf mit 1505,5 CO 2 -freien Kilometern auf seinem Drahtesel den Vogel abgeschossen.

Nach Auswertung der Stadt haben sich ein Drittel mehr Teams als im Vorjahr an der Aktion beteiligt. Ein weiterer statistischer Wert: „Fünf Prozent mehr Frauen als Männer haben sich diesmal am Stadtradeln beteiligt“, informiert Grünen-Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann. Überhaupt hätten sich mehr neue und junge Teilnehmer als in den Vorjahren angemeldet, betont sie.