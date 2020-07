Corona-bedingt zwar verschoben, aber eben nicht aufgehoben: Der Wettbewerb „Stadtradeln Speyer“ soll von Freitag, 4., bis Donnerstag, 24. September, laufen. Das hat die städtische Klimaschutzmanagerin Fabienne Körner mitgeteilt. Auf der Webseite www.stadtradeln.de/speyer sind ab sofort Anmeldungen möglich. Teilnehmen können alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Die per Rad zurückgelegten Streckenlängen werden online eingetragen oder per Smartphone-App erfasst und übertragen. Letzte Eintragungen für gefahrene Kilometer können von den Teilnehmern am 1. Oktober vorgenommen werden. Für Samstag, 10. Oktober, ist die Abschlussprämierung vorgesehen. Körner plant in der Aktion auch begleitende Touren und eine Kindermeilenkampagne. Kooperationspartner der Stadt: der Fahrradclub ADFC und der Verein Inspeyered.