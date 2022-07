Am Montagnachmittag war er noch nicht ganz erreicht, der Höchstwert von 2021. Aber niemand zweifelte daran: Wenn am Freitag der einwöchige Zeitraum für Nachmeldungen abgeschlossen ist, dann werden beim „Stadtradeln“ in Speyer so viele Kilometer gestrampelt worden sein wie noch nie.

Irgendwann in den Mittagsstunden des Montags sprang der Kilometerstand auf der Speyerer Internetseite www.stadtradeln.de/speyer über die 347.000er-Marke. Es war allerdings nur ein Zwischenstand, denn quasi minütlich wurden noch Strecken nachgetragen, die Teilnehmer der städtischen Aktion im Zeitraum von 11. Juni bis 1. Juli mit dem Drahtesel zurückgelegt haben. Bis Freitag sind Einträge noch möglich, wie Katrin Berlinghoff, für die Organisation zuständige Klimaschutzmanagerin der Stadt Speyer, erklärt.

„Es hat sehr gut geklappt“, so Berlinghoffs erste Bilanz. Sie werde erst am Samstag das Endergebnis für die bis dato 1778 aktiv Radelnden in 87 Teams erfahren. Die 350.125 Kilometer vom Rekordjahr 2021 werden aber ziemlich sicher getoppt, worauf auch die Höchstwerte bei den bereits eingetragenen Teilnehmern und Teams hindeuten. Zum Vergleich: 2021 waren es 72 Teams. „Besonders positiv in diesem Jahr sind die engagierten Schulen, vor allem das Hans-Purrmann-Gymnasium, die Nikolaus-von-Weis-Realschule und das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium auf den Plätzen eins bis drei“, so Berlinghoff.

Motivierter Pfälzerwald-Verein

Auf dem ersten Platz hinter den großen Schulen liegt das Team des Pfälzerwald-Vereins Speyer mit bis Montag 19.415 Kilometern. Dessen Vorsitzender Helmut Back berichtet: „Wir hatten die Idee, dass wir beim Stadtradeln eine der großen Schulen schlagen wollen. Daher haben wir für das Stadtradeln kräftig Werbung gemacht und ein starkes Team zusammenbekommen.“ Dafür wurden unter anderem mehrere gemeinsame Touren angeboten. Back ist stolz auf das Ergebnis, obwohl „durch Corona, Unfälle und Schäden am Rad ein paar starke Fahrer ausgefallen sind“. Die Wanderer sind ohnehin trainierte Radler: Der Verein veranstalte seit 2021 eigene Radtouren, die sehr beliebt seien.

Am Freitag, 22. Juli, 15 Uhr, werden in Speyer die fleißigsten Radler und Teams prämiert. Für Katrin Berlinghoff, als Klimaschutzmanagerin noch nicht allzu lange im Amt, ist das Stadtradeln „eines von vielen Projekten, aber ein besonders schönes“. Die Verlegung des dreiwöchigen Zeitraums vom September in den Juni hat nach ihrer Einschätzung sehr gut funktioniert. Noch Luft nach oben gebe es bei der „Kindermeilen-Kampagne“, für die Kita- und Schulkinder jeden Kilometer in Bewegung erfassen dürfen: Bislang habe keine Einrichtung Beiträge gemeldet, aber die Aktion werde es 2023 auf jeden Fall wieder geben.