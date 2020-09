„Aktuell sind wir dabei, unsere bisherigen Rekorde zu brechen.“ Mit diesen Worten bilanziert Fabienne Körner, städtische Projektleiterin, die zweite von drei Wochen der Speyerer „Stadtradeln“-Aktion. In der Zwischenbilanz haben 1073 Teilnehmer in 61 Teams 153.525 Kilometer zurückgelegt (Stand: Freitag). Das sei gut im Vergleich mit den Ergebnissen der bisher sieben Speyerer Teilnahmen in früheren Jahren. Die Liste der Teams führt das Purrmann-Gymnasium mit 28.090 Kilometern vor dem Schwerd-Gymnasium (20.447) an.