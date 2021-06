Von 10. bis 30. September findet in Speyer die Aktion „Stadtradeln“ statt. Jeder kann sich daran beteiligen und in einem Team oder als Einzelperson mit geradelten Kilometern ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ruft zur Anmeldung schon jetzt auf. Fünf Teams sind ausweislich der Statistik auf der Aktionsseite stadtradeln.de/speyer dem schon gefolgt. Erwartet wird, dass es noch deutlich mehr werden. Im vergangenen Jahr hatte die Aktion bei ihrer achten Auflage in der Domstadt Rekordwerte verzeichnet: 1222 aktive Radler in 49 Teams und mit 265.585 zurückgelegten Kilometern sowie 39 Tonnen eingespartem Kohlendioxids standen in der Bilanz. Spitzenreiter Lutz Pörner hatte im dreiwöchigen Aktionszeitraum 2650 Kilometer zurückgelegt.

Welche begleitenden Aktionen es zum Stadtradeln 2021 gibt, steht laut der koordinierenden Stadtverwaltung noch nicht fest. Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein erarbeite aktuell das Rahmenprogramm, warte auf die Rückmeldung möglicher Sponsoren und befinde sich in Terminabstimmungen, meldet die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Sprecherin Lisa Eschenbach: „Ich denke, dass wir in ein bis zwei Wochen so weit sind, dass wir mehr Details veröffentlichen können.“