Am Freitag, 29. Oktober findet die Prämierung der Gewinner der Aktion Stadtradeln vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße 94 statt. Speyer steht in diesem Jahr im rheinland-pfälzischen Vergleich auf Platz eins der Kommunen mit über 50.000 Einwohnern. Insgesamt 350.125 Kilometer legten die 1738 Speyerer Stadtradler und Radlerinnen in der Zeit von 10. bis 30. September zurück. Dabei sparten sie nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 52 Tonnen CO² ein. Dieses Ergebnis liege über allen Ergebnissen der Vorjahre, teilte die Stadtverwaltung mit. Als besondere Aktion werden im Rahmen der Prämierung Fundräder versteigert, heißt es weiter. Die Räder können am Freitag ab 14.30 Uhr besichtigt werden. Sie waren im städtischen Fundbüro abgegeben, aber innerhalb der Frist nicht abgeholt worden.