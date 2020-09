Bis jetzt 54 Teams und mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren sind bei der achten „Stadtradeln-Aktion“ in Speyer seit Samstag für 21 Tage wieder mit dem Rad unterwegs – für Klimaschutz, Stadt und Gesundheit. Die RHEINPFALZ stellt in dieser Zeit einige der größten Teams vor: Was sind ihre die Ziele? Was motiviert sie? Warum sind sie dabei? Heute antwortet Alfred Krause, Team-Captain des RC Vorwärts.

Sein Team RC Vorwärts Speyer zu motivieren gelingt Alfred Krause gut. Er verschickt Rundmails, Erinnerungsmails, Motivationsmails. Sein Tipp: Das Stadtradeln mit dem Training zu kombinieren. „Wir sind aktive Leute und offen für so etwas. Ich denke, unsere Gruppe wird noch stärker“, ist der 59-jährige stellvertretende Abteilungsleiter der Laufgruppe des RC Vorwärts überzeugt. Krause war auch schon in den vergangenen Jahren beim Stadtradeln dabei. In diesem Jahr nimmt er das erste Mal als Team-Captain teil. „Es ist ein schönes gemeinschaftliches Event für den Verein, man tauscht sich aus, es ist ein gewisser Ansporn da“, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Mittlerweile ist das Team von 14 auf 23 Personen gewachsen, „Tendenz steigend“, sagt er. Und: Alle sind Wettkämpfer. Läufer, Radsportler, Triathleten, Kunstradsportler. Nach aktueller Auswertung radelte das Team 1158 Kilometer, 83 Kilometer pro Kopf und hat damit 170 Kilogramm CO2 vermieden. „Bei uns gibt es Wettkampf-Feeling“, sagt er. „Wer hat die meisten Kilometer?“ ist die wichtige und entscheidende Frage. Es werde gewitzelt, die Team-Mitglieder motivieren sich gegenseitig.

Sportkamerad legt vor

Am Ende des ersten Tages musste Krause beispielsweise feststellen: Ein Teamkollege – wie Krause auch Triathlet – hat 140 Kilometer geschafft. Krause habe mit seinen „nur“ 43 Kilometern leider mit dem zweiten Platz Vorlieb nehmen müssen. Er müsse demnach in nächster Zeit noch einen Zahn zulegen. Sein Ziel am Ende der Aktion sei eine Platzierung im oberen Drittel. „In den nächsten Wochen werde ich versuchen, nach der Arbeit noch einen Schlenker zu machen“, nimmt er sich vor.

Krause arbeitet in Ludwigshafen als Chemiker und Betriebsleiter bei der BASF. Im Sommer nutze er hauptsächlich das Rad, um zur Arbeit zu kommen, in 45 bis 50 Minuten. Privat gehöre das Radfahren zu einer beliebten sportlichen Freizeitaktivität in der Familie. Ein persönlicher Wunsch von ihm sei es, einmal eine Alpenüberquerung mit dem Rad machen.