65 Teams waren am Dienstag für das „Stadtradeln“ in Speyer angemeldet. Wer will, kann immer noch ein neues Team gründen oder sich einem bestehenden anschließen. Vergangenes Jahr wurde in Speyer mit 1738 aktiv Radelnden in 66 Teams und einer 347.289-Kilometer-Bilanz ein städtischer Rekord aufgestellt. Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.stadtradeln.de/speyer.

Der Auftakt findet am Samstag, 11. Juni, um 14 Uhr statt – eine Radtour ab dem Dom mit Picknick ist geplant. Jeder kann individuell radeln, aber es gibt auch organisierte Touren: samstags um 14 Uhr vom ADFC, zu unterschiedlichen Zeiten als Angebot des Pfälzerwald-Vereins Speyer. Die Details zu den Touren am 22., 25. und 30. Juni gibt’s im Netz unter www.pwv-speyer.de/wanderplan/. Eine Besonderheit ist die Kindermeilen-Aktionswoche vom 27. Juni bis 1. Juli. Die Siegerehrung ist für Freitag, 22. Juli, 15 Uhr, angekündigt.