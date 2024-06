350.000 Kilometer im Fahrradsattel sind das Ziel der diesjährigen Stadtradeln-Kampagne in Speyer. Am Freitag war der letzte Tag der dreiwöchigen Aktion. Mit 251.030 bis zum Nachmittag gemeldeten Kilometern scheint man das ambitionierte Ziel weit verfehlt zu haben. Aber: Teilnehmer können geradelte Kilometer nachmelden, am 29. Juni beginnt die sogenannte Nachtragephase. Bei 72 aktiven Gruppen und 1327 Fahrradfahrern könnte also noch was zusammenkommen.

Mit 104 aktiven Teilnehmern ist das Team „LBZ on tour“ des Landesbibliothekszentrums (Bild) eine der größten Gruppen. Seit 2020 macht „LBZ on tour“ beim Stadtradeln mit und unterstützt das Frauenhaus und die Anschaffung einer neuen Orgel für die Dreifaltigkeitskirche.

Dabei radelt die Gruppe nicht nur, sie veranstaltet auch weitere Aktionen, zum Beispiel eine Eisaktion vor der „Labi“. Mit der Unterstützung des Rotary Clubs Speyer kamen dabei 1160 Euro an Spenden zusammen. Und die kühle Leckerei wurde natürlich per Fahrrad geliefert.