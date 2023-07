Es wird wohl nicht ganz reichen zum Rekord bei der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“ in Speyer, die vom 7. bis 27. Juni stattfand. Bis zuletzt konnten Teilnehmer im Online-Portal noch geradelte Kilometer nachtragen. In den vergangenen Tagen ging der Wert aber kaum noch in die Höhe und pendelte sich bei 343.804 ein. Im Vorjahr, bei der bis dato am besten angenommenen Stadtradel-Aktion in Speyer, waren es 359.770 Kilometer gewesen. 1523 aktiv Radelnde in 55 Teams lagen ebenfalls knapp unter den Werten von 2022 (1800/62). Die Stadt zeigt sich auf Anfrage zufrieden. „Sehr erfreulich ist, dass auch die Schulen ordentlich Kilometer gesammelt haben. Sie werden in einem eigenen Wettbewerb, dem Schulradeln, ausgezeichnet“, so Pressesprecherin Anna Hahn. Sogar eine Kita habe mitgemacht, um „grüne Kinder-Meilen“ zu sammeln. Mehrere Teilnehmer hätten in den drei Wochen mehr als 800 Kilometer geradelt. Ein Teilnehmer hat es nach RHEINPFALZ-Informationen sogar auf 3400 Kilometer geschafft. Die Gesamtbilanz will die Stadt bei der Preisverleihung am Samstag, 22. Juli, um 11 Uhr im Kulturhof ziehen.