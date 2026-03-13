Der Termin für den Stadtradel-Wettbewerb 2026 steht fest. Von Samstag, 30. Mai, bis Freitag, 19. Juni, können Teams in Speyer wieder Kilometer auf dem Fahrrad sammeln.

Die Aktion soll den Klimaschutz stärken und Begeisterung fürs Fahrradfahren wecken. Bei der vergangenen Auflagen traten 1461 Teilnehmer in die Pedale und legten 268.716 Kilometer im dreiwöchigen Zeitraum zurück. Anders als in früheren Jahren war bei der Aktion kein Einzelsieger mehr geehrt worden, sondern nur noch die erfolgreichsten Teams. Auf Platz eins landete bei der vergangenen Auflage das Edith-Stein-Gymnasium. Details zur Anmeldung fürs diesjährige Stadtradeln sollen vom zuständigen Klimaschutzmanagement der Stadt bald bekannt gegeben werden.