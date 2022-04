Das Stadtratsmitglied Gabriele Heimfarth (Grüne) ist am Sonntag im Alter von 67 Jahren unerwartet gestorben. Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Dienstag zu Beginn der Ältestenratssitzung bekanntgegeben. „In großer Bestürzung betrauern wir das unerwartete Ableben von Gabriele Heimfarth“, sagte Hannah Heller, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, in einer Mitteilung der Partei am Mittwoch. Den Grünen ist sie laut Heller im Jahr 2011 beigetreten. Bis 2011 war die ehemalige Leiterin einer Grundschule die Vorsitzende des Kinderschutzbunds in Speyer. „Ihre resolute und soziale Art des Miteinanders wird uns fehlen“, sagte Heller. Wer Heimfarths Platz im Stadtrat nun besetzen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Ersatzliste ist Lukas Lambert der nächste Nachrücker.