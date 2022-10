„Stadtoasen“ soll es möglichst bald in Speyer geben. Die städtische Wirtschaftsförderung hat sich dafür um Zuschüsse beim Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ beworben.

Es gehe darum, die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu steigern, betonte Stabsstellen-Leiterin Katja Gerwig im Tourismusausschuss. Dabei sollten die Oasen als Rückzugspunkte zum Verweilen „zunächst mobil aufgestellt“ werden. Die Menschen vor Ort könnten dann über einen QR-Code mitteilen, ob ihnen das Angebot gefällt und ob die Standorte die richtigen sind. „Am Ende der Testphase wollen wir die Stadtoasen dann fest erwerben“, so Gerwig. Eine Entscheidung über die Förderung stehe derzeit aus. Bis Ende des Jahres müsse sich die Stadt, deren Eigenanteil bei zehn Prozent der Finanzierung liegen würde, voraussichtlich gedulden.

Generell liefen die Planungen für Veranstaltungen im nächsten Jahr, so Gerwig. „Das Sicherheitskonzept ist jeweils die größte Hürde“, verdeutlichte sie. Zuwarten müsse die Verwaltung noch, was die vorgeschriebene Anschaffung von Sicherheitspollern angeht. „Diese sind Din-genormt, jedoch steht die genaue Vorgabe noch nicht fest“, so Gerwig. Klar sei schon, dass das Rheinuferfest – 2022 erstmals ausgetragen – etabliert werden soll. Bereits im Terminplan verankert seien auch Innenstadtrundgänge und Abendbummel in Geschäfte.