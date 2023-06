Den Wunsch, Stadtmarketing-Aktivitäten in Speyer in einer GmbH zusammenzuführen, gibt es seit Jahren. Die Verwirklichung sei ein Stück näher gerückt, berichtet Peter Bödeker, einer der Initiatoren.

Bödeker ist als Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ ein Verfechter einer stärkeren Zusammenarbeit großer Akteure aus der Stadt. „Es soll nicht jeder nur im eigenen Suppentopf rühren“, sagt er bildlich. Für „Das Herz Speyers“ als Zusammenschluss mit Betrieben aus Handel, Gastronomie, Gesundheits- und Dienstleistungsbranchen war es zuletzt etwa zu aufwendig geworden, im Alleingang Veranstaltungen in der Maximilianstraße zu organisieren. Hintergrund: gestiegene Sicherheitsauflagen und damit verbundene Kosten. Er habe daher Gespräche mit Speyers größten Arbeitgebern geführt und das Bekenntnis mitgenommen: „Alle wollen eine neue Organisation haben.“

Er habe das an Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) weitergegeben, berichtet Bödeker. Die Stadtverwaltung hatte schon im Vorjahr darauf verwiesen, im Hintergrund Möglichkeiten zu prüfen. Bödeker verweist auf einen laufenden Prozess, in dem es etwa noch darum gehe, ob eine GmbH oder ein Verein aus der Taufe gehoben wird. „Es stehen noch Besprechungen mit einzelnen Personen an“, sagt der Inhaber von Schuh- und Modegeschäften. Er sei optimistisch, „in den nächsten zwei, drei Monaten“ Klarheit zu haben.

Stadt und Unternehmer tauschen sich aus

Ein weiteres Treffen der Akteure ist laut Bödeker am 15. Juni. Dabei sollten Vertreter der Stadtentwicklung Pläne aus dem Rathaus vorstellen. Eingeladen dazu hat die Leistungsgemeinschaft neben der OB den für Stadtentwicklung zuständigen Fachbereichsleiter Robin Nolasco und Carmen Ewert als neue Abteilungsleiterin im Bauamt. Es gehe um ein Kennenlernen und einen Austausch, so Bödeker. Der Initiator ordnet das als Veranstaltung ein, die das Netzwerk stärken soll, für das er im Ehrenamt kämpfe. Für seine drei Jahre als Vorsitzender könne er sagen: „Es ist eine Nähe und ein Vertrauensverhältnis entstanden, wie es das in Speyer noch nie gab.“ pse