Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat im Stadtrat begründet, warum die Öffentlichkeit nicht an der Auswahl eines neuen Stadt- und eines Fanlogos beteiligt wurde. Zu deren Vorstellung im April hatte die CDU-Fraktion kritische Fragen eingereicht. Die Auswahl unter Federführung der städtischen Pressestelle sei „rein verwaltungsinterner Prozess“ gewesen, so Seiler. Es gehe – wie bei der Homepage – um das Erscheinungsbild der Verwaltung und deren Geschäftsausstattung. Den Haushaltsmitteln von 45.000 Euro für die Arbeit einer Agentur habe der Stadtrat schon 2021 zugestimmt. Das Stadtlogo von 1999 sei „angepasst, aber nicht grundlegend verändert“ worden, so Seiler. Sie sieht auch keine urheberrechtlichen Probleme auf die Stadt zukommen, wie sie die Schöpferin des ursprünglichen Logos nahegelegt hatte: 2018 habe die Stadt alle Rechte am alten Logo erworben.

Abgeschlossen ist die erste Phase im Wettbewerb für einen Slogan, der das neue Fanlogo („Brezelherz“) ergänzen soll. Die Stadt hat laut Sprecherin Anna Hahn 122 Einsendungen von 53 Personen erhalten. Unter diesen findet nun eine Vorauswahl statt. Drei davon würden von 30. Mai bis 20. Juni unter www.speyer.de/fanlogo zur Abstimmung gestellt.