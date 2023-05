Kritische Fragen zum im April vorgestellten neuen Stadt- und Fanlogo hat die CDU-Fraktion für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 17. Mai (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), eingereicht. Sie fragt nach, wer über die Entwürfe entschieden habe, ob die Öffentlichkeit beteiligt worden sei und wie die Stadtverwaltung Kritik der Schöpfer des „alten“ Stadtlogos von 1999 am Prozess bewerten. Die Stadt hatte 2022 bei einer Trierer Agentur ein neues Corporate Design in Auftrag gegeben. Kosten: rund 45.000 Euro. Das Fanlogo mit Brezelherz war neu, das Stadtlogo leicht verändert worden. Die Schöpferin von vor mehr als zwei Jahrzehnten hatte deshalb Urheberrechtsfragen aufgeworfen. Auch dazu ist die CDU an einer Einschätzung interessiert.

Bis Dienstag läuft ein städtischer Wettbewerb, bei dem Bürger Slogans einreichen konnten, um das Fanlogo zu ergänzen. Über 100 Vorschläge waren kurz vor Ablauf der Frist im Rathaus eingegangen, wie Verwaltungssprecherin Anna Hahn auf Anfrage berichtet. Zu einer Auswahl von drei Vorschlägen ist eine Bürgerabstimmung mit Gewinnmöglichkeit für den Zeitraum von 30. Mai bis 20. Juni unter www.speyer.de/fanlogo angekündigt. Der Jury für die Vorauswahl gehörten Stefanie Seiler und Monika Kabs aus dem Stadtvorstand, Sophia Misske vom Jugendstadtrat, Verkehrsverein-Chef Uwe Wöhlert und Einzelhändler Peter Bödeker an.