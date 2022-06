Speyer hat viele Kreative, und Speyer hat auch viele um den Klimaschutz und das Stadtbild besorgte Gärtner. In beiden Kategorien kann es aber gar nicht genug Einsatz geben. Ein junger Künstler sorgt deshalb ebenso für positive Nachrichten wie fürs Stadtgrün engagierte Bürger. Beim St.-Guido-Stifts stoßen allerdings auch diese an ihre Grenzen.

Grüner Impuls wird wieder weggeräumt

Im Jahr eins vor der Pandemie, also 2019, da gab es in Speyer die Aktion „Das Gryne Band“. Damals wurden dank Stadt und Bevölkerung zahlreiche Blumentöpfe im Stadtgebiet aufgestellt, um die Innenstadt etwas grüner zu machen. Einer der Initiatoren der Aktion war seinerzeit Wolfgang Germann, Gärtnermeister und Künstler aus Speyer. Er hatte sich von der Aktion erhofft, das sie einen Impuls auslösen könnte, um die Stadt auch dauerhaft grüner zu machen, wie er damals in einem RHEINPFALZ-Interview sagte. Drei Jahre und eine Pandemie später, deren Ende noch nicht genau absehbar ist, setzt Germann immer noch grüne Impulse. Falls jemandem in diesem Jahr grüne Gießkannen mit darin platzierten Blumen auf dem Verkehrskreisel am Guido-Stifts-Platz aufgefallen sein sollten und sich gefragt wurde, wieso weshalb warum: Es ist Germanns ganz eigene Protestnote gegen den aus seiner Sicht falsch angelegten Kreisel, der zudem nicht grün genug sei.

„Das Ordnungsamt entfernte sie auf Anordnung der Straßenbaubehörde, da es ein Gefährdungspunkt darstellte“, erzählt er Anfang Juni im Gespräch über seine ursprünglich an Ostern installierten Gießkannen. Machte aber nichts. Anfang Juni hat er einfach eine neue Gießkanne platziert. Nur war die dann auch innerhalb eines Tages wieder weg. „Die Kindergießkanne stand als Zeichen für eine verfehlte Straßenbauplanung“, so Germann über die Aktion. „Wir dürfen keine Flächen mehr versiegeln, da wir dabei sind, die Erde zu überhitzen und damit das Klima zu verändern“, sagt er. Belebte Böden seien der größte CO2-Speicher. „Diese Erkenntnis ist nur noch nicht nach Speyer gelangt, obwohl ich vor Baubeginn den Hinweis bereits telefonisch und schriftlich gab“, so Germann. Der gelernte Gärtner hatte vor, die Gießkanne das ganze Jahr über zu pflegen.

Zu wenig für die Stadtbildpflege getan

Der St.-Guido-Stifts-Platz ist auch rund ein Jahrzehnt nach seiner Neugestaltung ein Dauerdiskussionsthema. Er wurde zu sehr freigeräumt und von Grün befreit – das hat die Stadt mit nachträglichen Begrünungsaktionen zumindest indirekt zugegeben. Dass Pflanzbeete zwischen die großen Bäume auf der Ostseite kamen, hatte aber auch damit zu tun, dass die Flächen gerne unerlaubt zum Autoparken genutzt worden waren. Über deren Zustand ärgert sich in einem Schreiben an die Redaktion nun ein weiterer Speyerer: Sie würden nicht ausreichend gepflegt und seien deshalb „mit völlig verwildertem Distel- und ähnlichem Bewuchs überstellt“.

Über den Zustand der Pflanzinseln kann man streiten, aber Schönheit liegt schon immer im Auge des Betrachters. Und auch beim Stadtgrün gilt – Achtung, schlechtes Wortspiel: Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Derselbe Bürger betont zum Beispiel auch, dass der von Germann kritisierte Kreisel den Verkehr „wesentlich flüssiger“ fließen lasse. Und dass unter Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) seit 2019 „von städtischer Seite auf die Sauberkeit unserer Stadt wesentlich mehr geachtet wird, als es zuvor der Fall war“. Aber: Es ist nie genug. Als Beispiele werden private Inhaber von Gewerbeflächen angeführt, die deren öffentliches Erscheinungsbild zu wenig pflegten, etwa mit Paletten- und Verpackungsresten in der Auestraße. Der Appell des Bürgers: Insgesamt müsste mehr für die „Stadtbildpflege“ getan werden.

Achtjähriger malt Speyerer Dom

Viel erfreulicher als ungepflegte Stellen in der Stadt: Speyer hat einen neuen Nachwuchskünstler, den wir alle im Auge behalten sollten: Der achtjährige Tom Sirz hat am Sonntag mal eben so, während die Familie im „Wirtshaus am Dom“ entspannt gefrühstückt hat, den Speyerer Dom gemalt – und zwar wahnsinnig akkurat. Das Mittelschiff ist da und die beiden Seitenschiffe, sogar die Zwerggalerie kann man gut erkennen, und auch die Dächer haben den charakteristischen grün-blauen Farbton bekommen.

„Ich bin voller Oma-Euphorie“, sagt Renate Kern, die ein Foto von dem Kunstwerk an die RHEINPFALZ geschickt hat, zu den künstlerischen Fähigkeiten ihres Enkels. „Die Leute sind sogar stehen geblieben und haben ihn darauf angesprochen.“ Das künstlerische Talent muss in der Familie liegen, sagt die Speyererin, die noch einen vierjährigen Enkel hat. Auch Toms Vater sei „künstlerisch angehaucht“, sagt Kern und kann sich das Talent so gut erklären. Schon diesen Sonntag will die Familie wieder mit Dom-Blick frühstücken. Tom wird dabei sein und seine Malutensilien mitbringen. „Vielleicht gibt es dann gleich das zweite Kunstwerk“, sagt Kern. Wir sind gespannt.