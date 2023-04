Wer am Montag am Weltladen in der Korngasse 31 vorbeispazierte, der mag sich über die Friedhofskerzen und Blumen vor dem Geschäft gewundert haben. Aber keine Sorge: Es gibt keine aktuellen Todesfälle zu beklagen. Doch das Unglück, an das die Mitarbeiter im Weltladen erinnern, ist nicht minder tragisch.

Vor zehn Jahren, am 24. April 2013, stürzte der Gebäudekomplex der Firma Rana Plaza in Bangladesch in sich zusammen. Das Gebäude, in dem für mehrere westliche Modemarken produziert worden war, war unter dem Gewicht mehrer, illegal gebauter Stockwerke kollabiert. Mehr als 1100 Menschen starben, mehr als 2000 wurden verletzt, andere werden bis heute vermisst. Es war der bisher größte Unfall in der internationalen Textilindustrie.

Die Katastrophe dürfe in der Gesellschaft nicht in Vergessenheit geraten und man solle daraus lernen, ist sich das Team des Weltladens einig. „Es hat sich schon einiges geändert, aber es könnte noch mehr passieren“, sagt die Mitarbeiterin Petra Exner-Tekampe.