Stadtleben: Schüler laufen für den guten Zweck und Stadtführer sammeln bei Touristen Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine. Doch auch Kinder aus finanziell schwachen Familien durften sich über spendable Speyerer freuen.

Kiwanis verteilt Ostertüten für Kinder

Der Kiwanis-Club in Speyer hat nach eigenen Angaben im dritten Jahr in Folge Ostertüten an Kindergarten- und Grundschulkinder aus finanziell schwachen Familien ausgegeben. Die Schulen und Kitas haben demnach alle Berechtigten zuvor über die Aktion informiert. „Die momentan in vielen Bereichen ansteigenden Preise erschweren es diesen Familien zunehmend, Geld für Dinge auszugeben, die nicht lebensnotwendig sind“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Dass die Kinder dennoch eine Osterüberraschung erhalten haben, dafür hat dann erneut der Kiwanis-Club gesorgt.

„Es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder beim Entgegennehmen der Tüte strahlen“, kommentiert Kiwanis-Mitglied Marc André de Zordo die Aktion. Die 300 Ostertüten seien nicht nur mit Oster-Naschereien, sondern auch mit kleinen Spielsachen, Straßenkreide und einem kleinen Osterbuch gefüllt worden. Der Kiwanis-Club ist ein weltweit aktiver Wohltätigkeitsverein, der nach eigenen Angaben vor allem das Leben von Kindern nachhaltig verbessern will. In Speyer ist der Club seit dem Jahr 2010 aktiv.

Grundschüler laufen für den Frieden

Spontan hat die Salierschule am vergangenen Freitag einen Spendenlauf im Helmut-Bantz-Stadion organisiert. Vorab hatte sich jede Schülerin und jeder Schüler Sponsoren aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gesucht, die entweder pro gelaufener Runde oder pauschal einen Spendenbetrag festlegen konnten, teilt die Schule mit. Einige Eltern waren nach Aussagen von Margit Caroli, Kassenwartin des Fördervereins Salierschule, doch etwas überrascht, wie viele Runden der Grundschul-Nachwuchs schaffen kann, wenn die Motivation groß genug ist. An einem Vormittag kam so „eine ordentliche Summe“ für die Ukraine zusammen, wie Caroli mitteilt. Das exakte Spendenergebnis stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Für die Verpflegung der Läufer sorgte der Förderverein der Salierschule mit Unterstützung von Edeka Stiegler.

Stadtführer sammeln Spenden für Ukraine

Unterstützung für die Opfer des Krieges in der Ukraine haben in den vergangenen Tagen noch mehr Speyerer geleistet. Die Gästeführer Klaus Feindel und Monika Denig etwa haben das getan, was sie besonders gut können: Menschen durch die Domstadt führen und ihnen die schönsten Plätze zeigen. Hintergrund war diesmal aber, dass beide einen Beitrag zur Unterstützung der Opfer des Ukraine-Kriegs leisten wollten.

Also tourten die beiden Ehrenamtlichen kürzlich an einem Sonntag mit zwei Gruppen durch das historische Speyer, um mit Spenden die Ukrainehilfe zu unterstützen. Dabei kam der Betrag von 350 Euro zusammen, den sie inzwischen weiterleiten konnten, teilen die Gästeführer im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit. Sie bedanken sich recht herzlich dafür bei ihren Gästen. Wer Interesse hat an Stadtführungen für einen guten Zweck, kann sich über die Internetseite www.speyer-erleben.org dafür anmelden. Es sind ausschließlich Spenden für die jeweiligen Anliegen erwünscht.