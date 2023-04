Der Storch ist in vielen Gemeinden ein gern gesehener Gast, weiß doch jedes Kind, dass Meister Adebar die Babys bringt. Die 17 Störche jedoch, die am Karsamstag die Maximilianstraße zwischen Domplatz und Altpörtel zierten, hatten eine weniger freudige Botschaft im Gepäck. Statt eines Tuchs mit Säugling trugen die hölzernen Langbeiner eine Plastiktüte voller Abfall im Schnabel – womit sie darauf hinweisen wollten, wie sehr sie am menschgemachten Zivilisationsmüll leiden. Zudem trugen die Störche einen QR-Code, der Interessierte auf die Internet-Präsenz der Surfriders Baden-Pfalz weiterleitete, die die Aktion angeregt hatten.

„Auf der Suche nach Futter verschlucken Störche immer wieder Plastikmüll, vor allem Gummis, mit denen Erntehelfer auf den Feldern Lauchzwiebeln oder Radieschen zusammenbinden“, sagt Uwe Franken von der Umweltschutz-Initiative, die sich ursprünglich aus der Gemeinde der Surf-Begeisterten rekrutierte und die sich seit mehr als drei Jahren durch Müllsammelaktionen an den Gewässern der Region einen Namen gemacht hat: „Immer wieder sterben junge Störche an dem unverdaulichen Zeug, das sich in ihrem Magen ansammelt“, sagt Franken.

Viele Nester der rotbeinigen Langschnäbler im Luisenpark beispielsweise würden unter anderem aus Plastikmüll, Silikonteilen und sonstigen Kunststoffen bestehen. Oft werde das unnatürliche Material einfach weggeworfen, manchmal gehe es aber auch nur um Unachtsamkeit: „Wenn man Kunststoff im Freien lagert, sollte man ihn abdecken, damit die Tiere nicht drankommen“, erläutert der 54-jährige Mannheimer.

17 Stadtteile – 17 Störche

Die Holzstörche sollen also mit ihrem Anblick die Menschen aufrütteln. Und wo sei schon ein besserer Platz als in Speyer, um viele Leute zu erreichen? „Am Samstag sind die Zugriffszahlen zum Info-Material auf unserer Homepage spürbar angestiegen“, berichtet Franken. Das reiche aber noch nicht aus, weshalb die Surfrider-Störche in andere Gemeinden in Gegend „weiterfliegen“ sollen. Hinter der Zahl 17 steckt übrigens nichts Geheimnisvolles. „Mannheim hat 17 Stadtteile, und anfangs hatten wir für jeden einen Storch gemacht.“