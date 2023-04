Spiderman hat Heimweh. Nein, nicht der aus den Comics, der echte. Der kommt auch nicht aus New York, sondern aus der Domstadt. Zudem hält er mit seiner bürgerlichen Identität nicht hinter dem Berg. Und nein, sein Name ist nicht Peter Parker und er wurde – so weit bekannt – auch nicht von einem dem Labor entflohenen Krabbler gebissen. Als „Die freundliche Spinne aus Speyer“, so der Name seiner Facebook-Seite, besucht Claudio Cantali kranke und sozialschwache Kinder im roten Anzug des Superhelden.

Seiner Heimatstadt hat Cantali nun aber den Rücken gekehrt. „Aus persönlichen Gründen“, sagt er. „Aber ich bleibe im Herzen Speyerer.“ Lange muss er von seiner neuen Bleibe aus nicht fahren, er lebt seit Anfang des Jahres in Schifferstadt. Seinen Heldentaten tut der Umzug keinen Abbruch. Im Mai besucht Cantali in Berlin einen Jungen, der an Leukämie erkrankt ist – und der Spiderman gerne kennenlernen möchte. Im März habe er diesen Wunsch einem Mädchen in Essen erfüllt.

Ein Jubiläum im nächsten Jahr

Zurück nach Speyer ziehe es ihn spätestens im Juli. Cantali sei nämlich zum Brezelfestumzug eingeladen. Danach sind die Festlichkeiten aber keinesfalls vorbei. 2024 steht für ihn ein ganz besonderes Jubiläum an. Seit zehn Jahren ist er dann nämlich als Spiderman unterwegs. Aus diesem Anlass wolle er verschiedene Verkleidungskünstler einladen. Mehr werde aber vorab nicht verraten.